Nokia: accord pluriannuel avec Reliance Jio en Inde

(CercleFinance.com) - Nokia annonce avoir été choisi comme fournisseur majeur par Reliance Jio, premier opérateur de téléphonie mobile en Inde, pour fournir des équipements de réseau d'accès radio (RAN) 5G dans l'ensemble du pays, dans le cadre d'un accord pluriannuel.



Le Finlandais fournira des équipements de son portefeuille AirScale, notamment des stations de base, des antennes 5G Massive MIMO haute capacité et des têtes radio à distance (RRH) pour prendre en charge différentes bandes de spectre et un logiciel de réseau auto-organisé.



Reliance Jio prévoit de déployer un réseau autonome 5G qui inter-fonctionnera avec son réseau 4G, lui permettant de fournir des services 5G avancés tels que des communications massives de machine à machine, le découpage du réseau et une latence ultra-faible.





