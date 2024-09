Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Nokia: accord pluriannuel avec AT&T information fournie par Cercle Finance • 03/09/2024 à 10:50









(CercleFinance.com) - Nokia fait part de la signature d'un accord pluriannuel avec AT&T pour déployer une technologie d'accès par fibre optique de nouvelle génération, à l'appui de l'expansion et de la modernisation de son vaste réseau.



Dans le cadre de cet accord de cinq ans, l'équipementier de réseaux finlandais fournira ainsi ses plateformes Lightspan MF et Altiplano à l'opérateur télécoms américain pour prendre en charge l'un des plus grands réseaux de fibre optique au monde.



Cet accord de collaboration stratégique, conforme à la norme 'Build America, Buy America', 'représente une étape importante, car établissant les bases du réseau essentielles à la prochaine génération de services à large bande', selon Nokia.





