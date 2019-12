Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nokia : accord IoT avec TIM Brazil Cercle Finance • 13/12/2019 à 14:53









(CercleFinance.com) - L'équipementier télécoms finlandais Nokia annonce ce vendredi la signature d'un contrat avec l'opérateur TIM Brazil pour lui fournir des services d'Internet des Objets (IoT), contrat dont les termes financiers ne sont pas divulgués. Son offre de services gérés virtualisés Worldwide IoT Network Grid permettra selon lui aux entreprises clientes de TIM Brazil, dans des secteurs comme l'automobile ou l'agriculture, de 'capturer les opportunités liées à l'IoT de façon plus rapide et plus sure'. 'Le marché brésilien est le plus important pour l'IoT en Amérique Latine avec une adoption large de ces technologies estimée comme ajoutant 200 milliards de dollars à l'économie du pays à horizon 2025', souligne Nokia.

Valeurs associées NOKIA Tradegate -0.09% NOKIA Euronext Paris -0.67% NOKIA XETRA -0.53% NOKIA Swiss EBS Stocks -14.24% NOKIA Swiss EBS Stocks +43.67% NOKIA LSE Intl -1.07% NOKIA OTCBB +1.95%