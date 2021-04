Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nokia : accord fibre et 5G avec Telefonica Espagne Cercle Finance • 28/04/2021 à 11:20









(CercleFinance.com) - Nokia a annoncé aujourd'hui avoir été choisi par Telefonica Espagne pour déployer ses solutions 5G et FTTH (Fiber-to-the-Home) à davantage de personnes en Espagne, en mettant à niveau le réseau IP de l'opérateur. Nokia explique que cet accord matériel constitue la dernière pièce d'un projet à long terme qui lui a permis de positionner ses produits sur toutes les couches du réseau IP de Telefonica. Les solutions de Nokia permettront à Telefonica d'offrir une connectivité à haut débit aux consommateurs et aux entreprises, en particulier dans les sites ruraux et éloignés.

Valeurs associées NOKIA Tradegate +1.60% NOKIA Euronext Paris +1.61% NOKIA XETRA +1.74% NOKIA Swiss EBS Stocks -14.24% NOKIA Swiss EBS Stocks +43.67% NOKIA LSE Intl +1.48% NOKIA OTCBB -0.28%