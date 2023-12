Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nokia: accord en vue de l'acquisition de Fenix Group information fournie par Cercle Finance • 12/12/2023 à 09:22









(CercleFinance.com) - Nokia annonce la signature d'un accord en vue de l'acquisition de Fenix Group, une société non cotée spécialisée dans les solutions de communication tactiques de troisième génération (3GPP) pour les communautés de la défense.



Les systèmes conçus par Fenix fournissent des connexions de données à haut débit et à faible latence à de nombreux appareils et utilisateurs simultanément, 'ce qui les rend idéaux pour prendre en charge un large éventail d'applications militaires'.



'L'ajout des capacités de communication tactique de Fenix permettra à Nokia d'offrir une suite de solutions plus complète à ses clients du secteur de la défense', affirme ainsi l'équipementier de télécommunications finlandais.





Valeurs associées NOKIA Tradegate -1.97% NOKIA Euronext Paris -0.10% NOKIA LSE -100.00% NOKIA XETRA -0.51% NOKIA Swiss EBS Stocks -14.24% NOKIA Swiss EBS Stocks +43.67% NOKIA LSE Intl -1.41% NOKIA OTCBB -2.38%