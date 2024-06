Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Nokia: accord définitif pour acquérir Infinera information fournie par Cercle Finance • 28/06/2024 à 08:40









(CercleFinance.com) - Nokia fait part d'un accord définitif pour acquérir Infinera, fournisseur de solutions innovantes de réseaux optiques ouverts et de semi-conducteurs optiques avancés, dans le cadre d'une transaction pour une valeur d'entreprise de 2,3 milliards de dollars.



Les actionnaires d'Infinera pourront choisir de recevoir jusqu'à 30% de la contrepartie totale sous forme d'ADS Nokia, le conseil d'administration de Nokia s'engageant à augmenter et à accélérer son programme de rachat d'actions en cours afin d'atténuer toute dilution.



Cette opération devrait renforcer le leadership technologique de l'équipementier de réseaux finlandais dans le domaine de l'optique, et 'accroître son exposition aux clients à l'échelle du Web, le segment du marché qui connaît la croissance la plus rapide'.



Elle devrait être relutive pour le BPA comparable de Nokia au cours de la première année suivant sa finalisation, prévue au premier semestre 2025, sous réserve de l'approbation des actionnaires d'Infinera et de différentes autorités de régulation.





