Nokia: accord de partenariat avec Karel en Turquie

(CercleFinance.com) - Nokia a annoncé aujourd'hui avoir signé un accord de partenariat avec Karel, un fabricant d'électronique turc, pour fabriquer des stations de base 4G et 5G en Turquie. Les partenaires comptent commencer à produire des stations de base 4G pour le marché local d'ici la mi-2022.



Avec le lancement de la 5G commerciale à compter de 2023 en Turquie, la production locale de station de base inclura prochainement la 5G.



'La Turquie est un marché important pour Nokia, où nous avons de solides relations commerciales et des relations de confiance de longue date avec nos clients. Avec Karel, nous serons en mesure de répondre à toutes les demandes de produits nationaux de nos clients, aujourd'hui et à l'avenir', assure Ozgur Erzincan, Country Senior Officer Turquie chez Nokia.





