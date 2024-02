Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Nokia: accord de licence croisée de brevets avec vivo information fournie par Cercle Finance • 05/02/2024 à 08:55









(CercleFinance.com) - Nokia annonce la signature d'un accord pluriannuel de licence croisée de brevets avec vivo, accord en vertu duquel ce dernier versera des redevances à l'équipementier de réseaux finlandais, ainsi que des paiements de rattrapage pour couvrir la période de litige.



Cet accord, le sixième conclu avec des fournisseurs de smartphones au cours des 13 derniers mois, résout tous les litiges en matière de brevets en cours entre les parties, dans toutes les juridictions. Ses termes restent confidentiels comme convenu entre les parties.



Nokia comptabilisera les ventes nettes de cet accord, y compris les paiements de rattrapage, à partir du premier trimestre 2024. Sa division Nokia Technologies reste confiante dans le fait que ses revenus annuels, à moyen terme, reviendront à 1,4-1,5 milliard d'euros.





