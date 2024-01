Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Nokia: accord de licence croisée avec le chinois Honor information fournie par Cercle Finance • 04/01/2024 à 10:34









(CercleFinance.com) - Nokia indique avoir signé un nouvel accord de licence croisée de brevets avec Honor, l'un des principaux acteurs du marché chinois des smartphones, couvrant 'les inventions fondamentales des deux parties dans le domaine de la 5G et d'autres technologies cellulaires'.



'Il s'agit du 4e accord majeur sur les smartphones sans litige que Nokia a conclu au cours des douze derniers mois et souligne une fois de plus la force du portefeuille de brevets de Nokia et ses contributions de plusieurs décennies aux normes cellulaires et à d'autres technologies', a commenté Susanna Martikainen, directrice des licences pour les appareils mobiles chez Nokia.



Nokia rappelle que son portefeuille de brevets, leader du secteur, s'appuie sur plus de 140 milliards d'euros investis en R&D depuis 2000 avec environ 20000 familles de brevets, dont plus de 6000 familles de brevets déclarées essentielles à la 5G.



Les termes de l'accord entre les parties n'ont pas été précisés.





Valeurs associées NOKIA Tradegate +1.21% NOKIA Euronext Paris +1.03% NOKIA LSE -100.00% NOKIA XETRA +1.27% NOKIA Swiss EBS Stocks -14.24% NOKIA Swiss EBS Stocks +43.67% NOKIA LSE Intl +0.38% NOKIA OTCBB +0.53%