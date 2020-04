Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nokia : accord de licence avec OnePlus Cercle Finance • 15/04/2020 à 11:22









(CercleFinance.com) - Nokia annonce avoir signé un accord de licence concernant sa technologie sonore avec le fabricant chinois de smartphones OnePlus. La technologie audio 'spatiale' de Nokia, OZO Audio, a ainsi été choisie par OnePlus pour alimenter l'un de ses derniers modèles de smartphones, le OnePlus 8 Pro. Selon Nokia, sa technologie audio 3D permet aux utilisateurs de capturer des enregistrements sonores naturels, tout en réduisant considérablement la distorsion.

Valeurs associées NOKIA Tradegate -2.76% NOKIA Euronext Paris -2.19% NOKIA XETRA -1.72% NOKIA Swiss EBS Stocks -14.24% NOKIA Swiss EBS Stocks +43.67% NOKIA LSE Intl -2.53% NOKIA OTCBB +4.17%