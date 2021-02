Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nokia : accord de 3 ans avec Mobily, en Arabie Saoudite Cercle Finance • 10/02/2021 à 09:45









(CercleFinance.com) - Nokia et Mobily ont prolongé leur partenariat de services gérés en signant un accord de trois ans qui prévoit la gestion et l'entretien du réseau par Nokia. Le partenariat complet de services gérés permettra à Mobily d'offrir une expérience utilisateur supérieure grâce à des services et des performances réseau améliorés. ' Le partenariat avec Nokia marque un nouveau chapitre de notre collaboration et complète nos objectifs commerciaux. Nous sommes impatients d'améliorer encore l'expérience de l'utilisateur final grâce à l'amélioration continue de la qualité de notre réseau et de l'agilité de nos services', a déclaré Alaa Malki, directeur technique de Mobily.

