Nokia: accord de 10 ans avec CityFibre

(CercleFinance.com) - Nokia annonce un accord de 10 ans avec CityFibre pour construire un réseau haut-débit de 10 Gb par seconde au Royaume Uni, par la fourniture d'équipements dont les livraisons doivent commencer au quatrième trimestre 2022.



'Notre solution compatible 25G ait été choisie par CityFibre pour permettre son programme de mise à niveau du réseau national GPON vers 10G XGS-PON', précise Sandy Motley, en charge des réseaux fixes chez l'équipementier télécoms finlandais.



Le réseau d'accès ouvert que projette CityFibre connectera jusqu'à huit millions de locaux dans 285 villes et villages, atteignant un tiers du pays, 'offrant à ses partenaires et à leurs clients les services les plus rapides et les plus fiables au meilleur rapport qualité-prix'.





Valeurs associées NOKIA Tradegate +0.84% NOKIA Euronext Paris +1.29% NOKIA LSE -100.00% NOKIA XETRA +0.52% NOKIA Swiss EBS Stocks -14.24% NOKIA Swiss EBS Stocks +43.67% NOKIA LSE Intl +0.94% NOKIA OTCBB 0.00%