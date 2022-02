Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nokia: accord avec Zain KSA en Arabie Saoudite information fournie par Cercle Finance • 10/02/2022 à 11:01









(CercleFinance.com) - Nokia a annoncé aujourd'hui avoir signé un accord avec Zain KSA, l'un des principaux opérateurs en Arabie Saoudite, pour étendre l'infrastructure numérique de l'opérateur et améliorer ses capacités de réseau couvrant toutes les régions du Royaume.



Cet accord est conforme aux ambitions de Zain KSA visant à positionner le secteur des télécommunications saoudien à l'échelle mondiale et contribuer à atteindre les objectifs de la 'Saudi Vision 2030' comme la transformation numérique complète.



L'accord couvre une gamme de solutions Nokia, y compris AirScale Radio, Wence Microwave, NetAct et EdenNet Self-Organizing Networks (SON), pour améliorer la couverture et les performances du réseau.







