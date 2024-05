Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Nokia: accord avec l'Export-Import Bank américaine information fournie par Cercle Finance • 21/05/2024 à 16:54









(CercleFinance.com) - Nokia a annoncé mardi la signature d'un protocole d'accord avec l'Export-Import Bank américaine portant sur l'octroi de financements, mais aussi sur le maintien de ses emplois aux Etats-Unis.



Dans le cadre du partenariat, l'équipementier télécoms finlandais va devenir éligible à des sources de financement de la part de l'établissement spécialisé dans le crédit à l'importation, notamment afin de soutenir ses investissements dans la 5G.



En contrepartie, Nokia s'est engagé à accentuer ses investissements, à renforcer ses capacités de production et à protéger les emplois aux Etats-Unis, où le groupe est fortement implanté.



L'an dernier, Nokia était devenu le premier groupe du secteur dont les produits dans les infrastructures haut débit avaient été considérés comme conformes aux dispositions à la loi 'Buy America' qui restreint l'accès aux marchés publics américains pour les sociétés étrangères.



Il devient cette fois-ci le premier groupe technologique à conclure un accords avec l'Export-Import Bank.





