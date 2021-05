Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nokia : accord 5G avec Net4Mobility, en Suède Cercle Finance • 19/05/2021 à 10:23









(CercleFinance.com) - Nokia a annoncé aujourd'hui avoir été sélectionné par Net4Mobility, coentreprise entre les opérateurs mobiles suédois Tele2 et Telenor, afin de déployer des services commerciaux 5G dans les principales régions de Suède, dans le cadre d'un accord de cinq ans. Nokia fournira notamment des équipements de son portefeuille complet AirScale, aidant Net4Mobility à fournir à ses abonnés 'une connectivité 5G ultra-haut débit, à faible latence et hautement sécurisée', dixit Nokia. Cette décision permettra notamment de développer de nouveaux usages dans le cadre de l'industrie 4.0, qu'il s'agisse de divertissement, des jeux sur le cloud, mais aussi des transports, de l'éducation ou de la santé. Nokia va d'ailleurs remplacer le fournisseur historique et déploie actuellement ses services en Suède.

