Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Nokia: accompagne la modernisation du réseau aux Philippines information fournie par Cercle Finance • 13/06/2024 à 12:30









(CercleFinance.com) - Nokia a annoncé aujourd'hui que Globe Telecom déploiera sa solution BNG dans plusieurs régions clés des Philippines pour moderniser son infrastructure et améliorer l'expérience haut débit de ses clients.

La solution comprendra le routeur de service 7750 de Nokia pour gérer les services haut débit résidentiels de Globe Telecom.



Cette solution aidera Globe Telecom à optimiser le Coût Total de Possession (TCO) et introduira une capacité de support pour les services d'accès sans fil fixe (FWA).



Kent Wong, vice-président et responsable des activités IP chez Nokia Asia Pacific, s'est dit 'ravi' de 'travailler sur cette initiative visant à moderniser le réseau BNG pour une expérience haut débit globalement améliorée'.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.