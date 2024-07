Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Nokia: accélération des rachats d'actions information fournie par Cercle Finance • 19/07/2024 à 15:58









(CercleFinance.com) - Nokia fait part d'une accélération de ses rachats d'actions annoncés en mars dernier, en portant leur enveloppe maximale pour cette année à 600 millions d'euros, soit une augmentation par rapport aux 300 millions initialement annoncés.



Étant donné que des rachats pour un montant total d'environ 132 millions d'euros ont déjà été effectués, le montant total des actions à acquérir pendant le reste de l'année se monte à environ 468 millions d'euros.



Les rachats post-augmentation commenceront au plus tôt le 22 juillet et se termineront le 31 décembre. L'objectif de ces rachats est d'optimiser la structure du capital de l'équipementier de réseaux finlandais par l'annulation des titres ainsi rachetés.





