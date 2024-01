Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Nokia: abandon des objectifs pour 2023 information fournie par Cercle Finance • 02/01/2024 à 09:10









(CercleFinance.com) - Nokia indique s'attendre à ne pas atteindre ses objectifs de CA, de marge d'exploitation comparable et de FCF pour 2023, car les discussions sur le renouvellement des licences de sa division Nokia Technologies n'ont pu aboutir avant la fin de l'année écoulée.



Bien qu'il y ait eu d'intenses négociations entre les parties et que les tribunaux se soient prononcés en sa faveur, le groupe explique 'donner la priorité à la protection de la valeur de son portefeuille de brevets plutôt qu'au respect de certains délais de résolution'.



L'équipementier de réseaux finlandais prévoit néanmoins de parvenir à des accords au cours de l'année qui commence, et qu'ils profiteront donc à sa performance financière en 2024 (y compris les paiements de rattrapage associés).



En ce qui concerne ses activités réseaux, Nokia estime que le CA devrait s'améliorer de manière significative en rythme séquentiel au quatrième trimestre 2023, trimestre qui s'est toutefois avéré selon lui 'un peu plus difficile que prévu'.



'La rentabilité des activités réseaux de Nokia devrait toutefois rester solidement dans les hypothèses de marge d'exploitation comparables que la société avait précédemment communiquées', ajoute le groupe, qui confirme aussi ses hypothèses initiales pour 2024.





