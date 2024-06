Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Nokia: a signé un protocole d'accord avec GSV en Inde information fournie par Cercle Finance • 03/06/2024 à 17:19









(CercleFinance.com) - Nokia a signé un protocole d'accord avec Gati Shakti Vishwavidyalaya (GSV) afin d'exploiter les possibilités de recherche et de développement dans les domaines du transport et de la logistique en Inde.



L'accord de collaboration en matière de recherche associera l'expertise de Nokia en matière de télécommunications et de recherche à celle de GSV dans le domaine des transports et de la logistique.



Nokia et Gati Shakti Vishwavidyalaya collaboreront sur des opportunités de recherche dans les communications 5G/6G ciblant les cas d'utilisation des transports aériens, terrestres et maritimes, ainsi que sur le développement de normes, l'usine intelligente/l'automatisation et les laboratoires d'IA/GenAI.



Nishant Batra, directeur de la stratégie et de la technologie chez Nokia, a déclaré : ' Partageant un désir commun de favoriser la croissance et le progrès de l'industrie en Inde, Nokia est honoré de collaborer avec l'université Gati Shakti Vishwavidyalaya pour mener des recherches et développer conjointement des cas d'utilisation afin de résoudre les défis uniques de l'Inde en matière de logistique et de transport. Le réseau sera au coeur de l'écosystème indien des transports, et Nokia s'engage à soutenir les ambitions de l'Inde en tant que puissance mondiale en matière d'innovation dans le domaine des transports. '





