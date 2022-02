Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nokia: a signé un partenariat mondial avec Atos information fournie par Cercle Finance • 24/02/2022 à 17:44









(CercleFinance.com) - Atos et Nokia annoncent avoir conclu un partenariat mondial visant à fournir aux entreprises des solutions de réseaux sans fil privés 4/5G ainsi que des services numériques associés.



Hébergée sur des serveurs Atos ou Nokia, l'offre conjointe réunit l'expertise en cloud computing et edge computing des deux leaders pour accompagner les entreprises dans leur transformation numérique, vers l'industrie 4.0.



' Pour Atos, ce partenariat constitue un tremplin dans sa relation de longue date avec Nokia et un nouvel exemple de la stratégie d'innovation que le Groupe déploie en matière de communication digitale, ' a déclaré Jean-Philippe Poirault, Directeur Télécom, Médias & Divertissement chez Atos.





Valeurs associées NOKIA Tradegate -1.56% NOKIA Euronext Paris -2.45% NOKIA LSE -100.00% NOKIA XETRA -2.23% NOKIA Swiss EBS Stocks -14.24% NOKIA Swiss EBS Stocks +43.67% NOKIA LSE Intl -3.11% NOKIA OTCBB -4.21%