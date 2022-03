Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nokia: a signé un accord avec Etisalat UAE information fournie par Cercle Finance • 31/03/2022 à 11:20









(CercleFinance.com) - Nokia et Etisalat UAE vont lancer des réseaux sans fil privés 5G pour soutenir la transformation numérique des entreprises.



Nokia a annoncé avoir signé un accord avec Etisalat UAE, le pilier des télécommunications aux Émirats arabes unis, pour déployer des réseaux sans fil privés 5G afin de soutenir les entreprises à Abu Dhabi.



Les deux sociétés travailleront ensemble pour soutenir les entreprises de divers secteurs, notamment les ports, le pétrole et le gaz, le gouvernement et les infrastructures critiques.





