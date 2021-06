Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nokia : a signé un accord avec Delta Fiber Netherlands Cercle Finance • 01/06/2021 à 11:26









(CercleFinance.com) - Nokia et Delta Fiber Netherlands ont signé un accord qui permettra à Delta d'offrir un haut débit de 10 Gb/s sur le marché néerlandais. L'accord couvre à la fois le réseau et l'équipement. Le marché de la fibre aux Pays-Bas est un marché en croissance rapide. Delta, une filiale de la société d'investissement suédoise EQT, se développe rapidement, avec des projets qui portent sur 1 million de foyers et d'entreprises connectés à son réseau d'ici la fin de cette année. ' Delta gérera le réseau à l'aide du contrôleur d'accès Altiplano de Nokia qui permet l'automatisation du réseau, une innovation plus rapide et des opérations simplifiées à l'aide de solutions de réseau d'accès défini par logiciel (SDAN) ' indique le groupe.

