Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nokia : a réussi un test de contrôleur 5G avec AT&T Cercle Finance • 18/06/2020 à 15:58









(CercleFinance.com) - Nokia et AT&T annonce ce jeudi la réussite d'un essai de contrôleur radio intelligent RAN sur le réseau commercial 5G d'AT&T à New York. 'Une fois entièrement implémentée dans le réseau, la plate-forme permettra d'augmenter les capacités d'optimisation du réseau grâce à l'automatisation', précise les deux groupes. Nokia et AT&T avaient annoncé en 2019 leur collaboration sur le sujet.

Valeurs associées NOKIA Tradegate -0.65% NOKIA Euronext Paris -0.18% NOKIA XETRA -1.27% NOKIA Swiss EBS Stocks -14.24% NOKIA Swiss EBS Stocks +43.67% NOKIA LSE Intl -0.60% NOKIA OTCBB 0.00%