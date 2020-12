Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nokia : a nommé un nouveau directeur de la stratégie Cercle Finance • 17/12/2020 à 10:33









(CercleFinance.com) - Nokia a nommé aujourd'hui un nouveau directeur de la stratégie pour superviser ses efforts technologiques alors que l'entreprise s'efforce de retrouver son dynamisme dans le domaine de la 5G. L'entreprise finlandaise a déclaré que Nishant Batra, qui a passé 12 ans chez son rival suédois Ericsson, occupera le poste de directeur de la technologie à partir de janvier 2021. 'Ses antécédents en matière de développement de nouveaux produits innovants et de mise sur le marché réussie font de lui un ajout fantastique à notre équipe', a déclaré le DG de Nokia, Pekka Lundmark. Ce cadre né en Inde est connu pour son expérience des systèmes complexes basés sur la technologie de pointe du silicium, ainsi que des logiciels basés sur le cloud. Nishant Batra, qui est titulaire d'un MBA de l'INSEAD, sera d'abord basé au siège de Nokia à Espoo, en Finlande, puis il s'installera aux États-Unis. Il était récemment responsable de la technologie des puces au sein du groupe suédois Veoneer, spécialisé dans la technologie automobile. Nokia cherche à retrouver sa compétitivité et son leadership technologique après avoir récemment perdu des parts de marché auprès de clients stratégiques.

Valeurs associées NOKIA Tradegate +1.30% NOKIA Euronext Paris +0.81% NOKIA XETRA +1.06% NOKIA Swiss EBS Stocks -14.24% NOKIA Swiss EBS Stocks +43.67% NOKIA LSE Intl +1.17% NOKIA OTCBB -2.78%