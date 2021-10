Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nokia : a été sélectionné par TDC NET au Danemark information fournie par Cercle Finance • 04/10/2021 à 10:50









(CercleFinance.com) - Nokia a annoncé avoir été sélectionné comme seul fournisseur par TDC NET pour connecter plus d'un million de foyers et d'entreprises au Danemark avec la fibre PON à l'ultra haut débit. En tant que principal partenaire d'infrastructure numérique du Danemark, TDC NET a construit un réseau ouvert utilisé par les fournisseurs de services pour proposer des services haut débit à leurs propres clients. Michael Fränkle, vice - président exécutif, H Ead de la technologie au PMH NET a déclaré: ' La demande pour des vitesses plus élevées augmente de façon exponentielle. Le déploiement de la fibre est une contribution clé à notre stratégie. '

Valeurs associées NOKIA Tradegate 0.00% NOKIA Euronext Paris -0.21% NOKIA LSE -100.00% NOKIA XETRA -0.02% NOKIA Swiss EBS Stocks -14.24% NOKIA Swiss EBS Stocks +43.67% NOKIA LSE Intl -0.58% NOKIA OTCBB +0.55%