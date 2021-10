Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nokia : a été sélectionné par SoftBank et KDDI au Japon information fournie par Cercle Finance • 14/10/2021 à 10:54









(CercleFinance.com) - Nokia a été sélectionnée par les opérateurs mobiles japonais, SoftBank et KDDI comme l'un des fournisseurs chargés de déployer le RAN partagé du Japon. Ce déploiement permettra de fournir des services 5G aux abonnés de SoftBank et de KDDI dans le pays. Nokia installera un réseau d'accès radio multi-opérateur (MORAN), qui permettra aux deux sociétés de partager le RAN tout en gardant les réseaux centraux séparés. Dans le cadre de cet accord, Nokia fournira ses derniers produits AirScale, y compris la bande de base et les plateformes radio. Nokia fournira également sa nouvelle génération de cartes enfichables basées sur le système sur puce ReefShark afin d'augmenter la capacité de la bande de base AirScale. Elles offrent un débit jusqu'à huit fois supérieur à celui des générations précédentes.

