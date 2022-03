Nokia: a été sélectionné par Equideum Health information fournie par Cercle Finance • 16/03/2022 à 12:37

(CercleFinance.com) - Nokia a annoncé aujourd'hui avoir été sélectionné par Equideum Health pour aider la société américaine à développer et à fournir des cas d'utilisation de soins de santé en utilisant la solution Data Marketplace (NDM) de Nokia en tant que service (SaaS).



NDM facilite le partage sécurisé des données et des modèles d'IA afin de conduire la transformation numérique et la monétisation des données.



En associant ces capacités NDM à son modèle de livraison SaaS, Nokia permettra à Equideum Health, de lancer de nouveaux cas d'utilisation plus rapidement et d'atteindre un délai de rentabilité plus rapide.



' Actuellement, pour présélectionner les patients pour les essais cliniques, les entreprises investissent beaucoup d'argent et de temps dans l'acquisition de données et sont confrontées à des problèmes tels que la mauvaise qualité des données, la conformité et le coût des intermédiaires ' indique le groupe.