Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nokia : 63 accords commerciaux dans la 5G L'équipementier de Cercle Finance • 09/01/2020 à 09:27









(CercleFinance.com) - L'équipementier de télécommunications finlandais Nokia annonce ce jeudi avoir atteint 63 contrats commerciaux dans la 5G dans le monde, se plaçant ainsi comme un leader mondial de la livraison de solutions 5G de bout en bout. Il compte parmi ses clients AT&T, Korea Telecom, NTT DOCOMO, O2, SoftBank, Sprint, T-Mobile US, Verizon et Vodafone Italy. En tenant compte des essais, pilotes et démonstrations de réseaux payés, le nombre d'accords commerciaux dans la 5G dépasserait la centaine.

Valeurs associées NOKIA Tradegate +0.89% NOKIA Euronext Paris 0.00% NOKIA XETRA +0.25% NOKIA Swiss EBS Stocks -14.24% NOKIA Swiss EBS Stocks +43.67% NOKIA LSE Intl -1.80% NOKIA OTCBB -1.92%