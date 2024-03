Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Nokia: 1ère phase du programme de rachat d'actions information fournie par Cercle Finance • 18/03/2024 à 18:11









(CercleFinance.com) - Conformément au programme de rachat d'actions annoncé le 25 janvier 2024, Nokia a décidé aujourd'hui de lancer la première phase du programme de rachat d'actions.



Le prix d'achat total de toutes les actions Nokia à acquérir ne dépassera pas 300 millions d'euros.



Les rachats débuteront au plus tôt le 20 mars 2024 et se termineront le 18 décembre 2024.



Le nombre maximum d'actions pouvant être rachetées dans le cadre de la première phase du programme est de 200 millions d'actions correspondant à environ 4 % du nombre total d'actions de Nokia.





