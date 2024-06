Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Nokia: 1ère étape du déploiement de la 5G en Colombie information fournie par Cercle Finance • 26/06/2024 à 09:43









(CercleFinance.com) - Nokia et Claro ont annoncé aujourd'hui l'achèvement de la première étape du plus grand déploiement 5G de Colombie, couvrant plus de 1000 sites à l'échelle nationale.



Le projet, qui a été achevé quatre mois seulement après que les autorités colombiennes ont délivré les licences 5G, fournira des technologies de radio, de base et de transport de pointe offrant la meilleure couverture et connectivité de sa catégorie.



L'accord jettera les bases de l'innovation future dans des secteurs tels que les transports, les mines, l'énergie, le pétrole et le gaz, entre autres.



Dans le cadre de ce contrat, Nokia fournit des équipements de sa gamme complète et économe en énergie AirScale pour des scénarios intérieurs et extérieurs.







