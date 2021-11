Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nokia : 1er essai réussi du 25G PON en Turquie information fournie par Cercle Finance • 30/11/2021 à 10:02









(CercleFinance.com) - Nokia annonce avoir achevé le premier essai réussi de 25G PON en Turquie, avec Türk Telekom, ce qui en fait le réseau de fibre le plus rapide du pays. L'essai a eu lieu en laboratoire dans le centre d'innovation de Türk Telekom à Ankara et a atteint des vitesses en aval de 20 Gbit/s sur une seule longueur d'onde. ' Les investissements mondiaux dans la fibre optique soulignent l'importance de l'avantage concurrentiel apporté par les réseaux à haut débit', explique Özgür Erzincan, directeur général de Nokia Turquie. 'Nous sommes heureux d'aider Türk Telekom à déployer simultanément les trois générations de technologie PON alimentées par le chipset Quillion de Nokia, permettant ainsi le premier réseau PON 25G de Turquie et fournissant une large bande à haut débit aux clients du plus grand réseau de fibre (FTTH) de Turquie', ajoute-t-il.

Valeurs associées NOKIA Tradegate -1.25% NOKIA Euronext Paris -0.98% NOKIA LSE -100.00% NOKIA XETRA -1.08% NOKIA Swiss EBS Stocks -14.24% NOKIA Swiss EBS Stocks +43.67% NOKIA LSE Intl -1.28% NOKIA OTCBB +0.88%