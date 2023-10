Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Nokia: 1er essai du Cloud RAN avec Elisa information fournie par Cercle Finance • 13/10/2023 à 09:43

(CercleFinance.com) - Nokia et Elisa ont annoncé avoir réalisé avec succès le premier essai du Cloud RAN optimisé par l'accélération en ligne.



L'essai réussi a eu lieu au siège d'Elisa en Finlande et a utilisé son RAN autonome 5G et son noyau 5G. L'essai s'appuie sur l'approche anyRAN de Nokia.



Les premiers déploiements commerciaux devraient avoir lieu au cours des prochaines années en Finlande et poursuivront l'évolution de la cloudification observée dans les réseaux centraux.



' La cloudification offrira des niveaux plus élevés d'automatisation du réseau prenant en charge la flexibilité et l'agilité de la fourniture de services aux utilisateurs finaux ' indique le groupe.