Nokia : 100 contrats commerciaux revendiqués dans la 5G

(CercleFinance.com) - Nokia a annoncé vendredi avoir conclu 17 nouveaux contrats de téléphonie de cinquième génération (5G) au cours du troisième trimestre, une performance qui lui permet de franchir la barre des 100 accords commerciaux dans le domaine. L'équipementier télécoms finlandais - qui a remporté cette semaine deux contrats auprès du britannique BT et du finlandais Elisa - revendique notamment des accords avec les quatre principaux opérateurs américains et les trois premiers au Japon. Le groupe évoque aussi une dynamique de plus en plus favorable au sein des entreprises, qui représentent désormais 12% de ses contrats dans la 5G. Nokia rappelle avoir récemment signé des contrats avec la société ferroviaire allemande Deutsche Bahn, le constructeur automobile japonais Toyota et le groupe industriel suédois Sandvik. En tenant compte des phases d'essais rémunérées, l'équipementier dit bénéficier au total de 160 engagements commerciaux de la part de ses clients concernant la 5G.

