 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 890,33
+0,25%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Noble Energy, filiale de Chevron, conclut un accord avec la Guinée équatoriale sur le projet gazier Aseng
information fournie par Reuters 29/09/2025 à 11:58

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout du contexte et de la citation de la déclaration dans les paragraphes 2-3)

Chevron CVX.N a déclaré lundi que sa filiale Noble Energy avait convenu avec la Guinée équatoriale des conditions du projet de monétisation du gaz offshore Aseng qui l'aideront à prendre une décision finale d'investissement.

Le champ d'Aseng se trouve dans le bloc I du bassin de Douala et le projet contribuera à soutenir l'approvisionnement en gaz naturel liquéfié (LNG) du pays d'Afrique centrale sur les marchés mondiaux.

"Nous sommes impatients de travailler avec nos partenaires pour continuer à faire avancer ce projet, qui est essentiel pour soutenir le développement du secteur énergétique de la Guinée équatoriale", a déclaré Chevron dans un communiqué.

Valeurs associées

CHEVRON
160,150 USD NYSE -0,40%
Gaz naturel
2,84 USD NYMEX -0,87%
Pétrole Brent
69,03 USD Ice Europ -1,03%
Pétrole WTI
64,53 USD Ice Europ -1,03%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank