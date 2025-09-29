Noble Energy, filiale de Chevron, conclut un accord avec la Guinée équatoriale sur le projet gazier Aseng

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Chevron CVX.N a déclaré lundi que sa filiale Noble Energy avait convenu avec la Guinée équatoriale des conditions du projet de monétisation du gaz offshore Aseng qui l'aideront à prendre une décision finale d'investissement.
Le champ d'Aseng se trouve dans le bloc I du bassin de Douala et le projet contribuera à soutenir l'approvisionnement en gaz naturel liquéfié (LNG) du pays d'Afrique centrale sur les marchés mondiaux.
"Nous sommes impatients de travailler avec nos partenaires pour continuer à faire avancer ce projet, qui est essentiel pour soutenir le développement du secteur énergétique de la Guinée équatoriale", a déclaré Chevron dans un communiqué.
