NN IP renforce son équipe actions durables et à impact

(AOF) - NN Investment Partners (NN IP) a annoncé le recrutement de six experts pour son équipe Actions durables et à impact, qui gère près de 15 milliards d'euros. Ainsi, Paul Schofield est nommé au poste de directeur des actions durables et à impact, Jeremy Kent est nommé gérant senior pour les portefeuilles actions durables et Pieter van Diepen devient directeur de l'équipe d'analystes durabilité et actions.

Trois analystes rejoignent également NN IP : Giovanna Petti, spécialisée dans les solutions environnementales et les matériaux, Dirk-Jan Dirksen, expert de la transformation digitale et Jeff Meys, analyste des tendances de consommation.

" Ces nominations soulignent clairement notre ambition de maintenir notre position de leader dans l'investissement responsable, que nous pratiquons de longue date et avec conviction et dans lequel nous continuerons à investir ", a commenté Jeroen Bos, directeur de l'investissement responsable et des actions spécialisées chez NN IP.