NN IP prend une participation majoritaire dans Venn Hypotheken BV

(AOF) - NN Investment Partners (NN IP) annonce avoir acquis une participation majoritaire dans Venn Hypotheken BV pour élargir son offre en dette privée à destination de la clientèle institutionnelle Hypotheken BV affiche 42 milliards d'euros d'actifs sous gestion et employé 45 personnes. Le gestionnaire d'actifs propose depuis 2015 à ses clients d'investir dans des hypothèques néerlandaises via sa stratégie « Dutch Residential Mortages ». Cette acquisition permettra à NN IP de proposer une offre complémentaire aux clients qui préfèrent la mise en place d'un mandat.

