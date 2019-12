NN IP prédit une année mouvementée pour le marché du crédit haut rendement

(AOF) - Pour le marché des titres à haut rendement, 2020 sera une année charnière avec de nombreux événements qui pourraient avoir un impact fort sur l'appétit au risque et la qualité du crédit, estime les experts de NN IP. Les "inconnus connus" qui pourraient affecter la qualité du crédit et la façon dont les marchés en fixent le prix sont principalement liées à la politique et à la macroéconomie. Aux États-Unis, les primaires présidentielles démocrates pourraient affecter quasiment toutes les industries à cause de la diversité des candidats et des idées qu'ils défendent.

Si la sénatrice Elizabeth Warren remporte l'investiture démocrate, par exemple, il est probable que les marchés intègrent négativement dans leurs cours les grands changements prévus par la candidate dans la réglementation de la finance, de la santé et de l'énergie. Pour mettre les choses en perspective, ces secteurs représentent plus de 40 % du marché américain des titres à haut rendement, et 30 % du marché mondial.

Selon NN IP, la volatilité du commerce mondial persistera probablement l'an prochain. D'une part, cette volatilité créera des opportunités pour les investisseurs actifs, mais on peut également s'attendre à des perspectives de croissance mondiale assez sombres et encore davantage de réductions des dépenses d'investissement des entreprises.

Bien que le scénario de référence du gérant table sur des fondamentaux du crédit et des indicateurs techniques favorables au marché du haut rendement, il surveille de près les marchés adjacents, comme le marché Investment Grade et le marché des leveraged loans.

NN IP se concentre tout particulièrement sur le risque de voir apparaître des "anges déchus" augmenté par la croissance rapide des crédits BBB, et par la détérioration de la qualité du crédit et de l'appétit au risque sur le marché leveraged loans.