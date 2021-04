NN IP maintient une surpondération modérée sur les actions avec un biais cyclique réduit

(AOF) - Dans sa revue hebdomadaire, NN Investment Partners (NN IP) dit maintenir une surpondération modérée sur les actions avec un biais cyclique réduit. Le gestionnaire d'actifs a en outre activé une surpondération modérée sur les technologies de l'information. Les différents rythmes de déploiement des vaccins entraînent une divergence croissante dans la vitesse et l'ampleur de la reprise économique, constate NN IP, le Royaume-Uni, les Etats-Unis et Israël étant en tête, tandis que la zone euro et le Brésil sont en queue de peloton.