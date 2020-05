NN IP juge les investisseurs trop optimistes

(AOF) - NN Investment Partners observe que les investisseurs tablent sur une reprise en V, ce qui est peut-être trop optimiste. Le gestionnaire d'actifs estime qu'il est essentiel de combiner une analyse approfondie des fondamentaux économiques et de marchés avec une analyse comportementale, des données sur la confiance des marchés et l'intelligence artificielle (IA).

Il explique l'optimisme des investisseurs en actions par l'amélioration des données sanitaires et des liquidités substantielles que les banques centrales injectent dans les marchés.

NN IP estime pourtant que cela est dû à une déconnexion des marchés de l'économie réelle, dans laquelle les gens craignent pour leur santé et leur emploi et qu'il y ait une deuxième vague d'infections. " Craintes qui persisteront pendant un certain temps ", prévient le gestionnaire d'actifs.

Plusieurs facteurs indiquent que les marchés boursiers vont bientôt toucher le fond. Ces facteurs comprennent les indicateurs techniques et les indicateurs de confiance traditionnels, en plus de l'analyse des tensions en matière de liquidité et de la capitulation des investisseurs. Toutefois, l'analyse des valorisations actuelles, l'étendue des drawdowns (pourcentage entre le pic et le creux suivant) et certaines données sur l'activité économique de haute fréquence signalent le risque d'un possible recul.

Ewout van Schaick, directeur du Multi-Asset chez NN Investment Partners a déclaré : " Nous nous attendons à ce que le point bas soit atteint au cours du deuxième trimestre de l'année, suivi d'une amélioration significative des bénéfices des entreprises au cours du second semestre ".