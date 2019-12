NN Investment Partners nomme un responsable du crédit alternatif

(AOF) - Niels Bodenheim est nommé responsable du crédit alternatif chez NN Investment Partners (NN IP) à compter du 13 janvier 2020. Dans le cadre de ses fonctions, il supervisera la plateforme de crédit alter-natif qui comprend des classes d'actifs telles que la dette d'entreprise, les prêts hypothécaires résidentiels, les prêts immobiliers commerciaux, les prêts aux entreprises et aux administrations publiques et les financements d'infrastructures et de projets, pour un total d'actifs sous gestion de 40 milliards d'euros.

Niels Bodenheim travaillera sous la direction de Valentijn van Nieuwenhuijzen, responsable des investissements du gestionnaire d'actifs.

Avant de rejoindre, il occupait le poste de Senior Director - Private Markets à bfinance. À ce titre, il était responsable de la dette privée, et notamment de la supervision de la recherche sur le crédit en prêts directs, immobilier et infrastructure. Pendant 14 ans au sein de GE Capital, la division financière de Gene-ral Electrics, il a occupé plusieurs postes de direction de filiales et de co-entreprises de GE ; Mubadala GE Capital, GE Corporate Finance Bank et GE Healthcare Financial Services, et a été basé au Royaume-Uni et aux États-Unis. Niels Bodenheim est titulaire d'un Bachelor en finance et commerce international de Penn State University.