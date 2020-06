NN Investment Partners augmente son exposition au risque sur les crédits à haut rendement

(AOF) - NN Investment Partners (NN IP) augmente son exposition au risque sur les crédits à haut rendement et reste surpondéré en actions. En parallèle, le gestionnaire d'actifs surpondère les principales matières premières - cuivre, or et maïs - et le pétrole à mesure que les perspectives s'améliorent. C'est ce qu'a indiqué NN IP dans sa dernière revue hebdomadaire.