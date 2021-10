Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client NN Group : vers la cession d'un portefeuille en Belgique information fournie par Cercle Finance • 08/10/2021 à 12:21









(CercleFinance.com) - NN Group a annoncé vendredi que sa filiale belge avait l'intention de vendre à Athora Belgium un portefeuille d'assurance-vie représentant un montant approximatif de 3,3 milliards d'euros. La cession de ce portefeuille dit 'closed book' - constitué de polices d'assurance vie qui ne sont plus commercialisées - doit permettre de simplifier la structure informatique de NN Insurance Belgium, explique l'assureur néerlandais. L'idée est de permettre à la filiale de se concentrer pleinement sur la mise en oeuvre de sa stratégie visant à développer davantage ses activités de protection et de pension à partir de son solide réseau de distribution sur le marché belge. Une fois finalisée, la transaction devrait avoir un impact positif sur le ratio Solvabilité II de NN Group de l'ordre d'un point de pourcentage. La finalisation de l'opération est prévue mi-2022. Athora Belgium - anciennement Generali Belgium - est une fournisseur de solutions d'assurance et de réassurance.

Valeurs associées NN GROUP Euronext Amsterdam +0.29%