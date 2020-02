Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client NN Group : solide publication trimestrielle Cercle Finance • 13/02/2020 à 17:03









(CercleFinance.com) - L'assureur néerlandais NN Group fait état, pour le quatrième trimestre, d'un bénéfice d'exploitation en hausse de 25% en glissement annuel. Le bénéfice d'exploitation de la société s'est ainsi élevé à 428 millions d'euros au cours des trois derniers mois de 2019, contre 343 millions d'euros au même trimestre de 2018. NN a par ailleurs annoncé aujourd'hui un nouveau programme de rachat d'actions de 250 millions d'euros, qui devrait démarrer le 2 mars et s'achever dans l'année.

