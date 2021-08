Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client NN Group : les résultats semestriels dépassent les attentes information fournie par Cercle Finance • 12/08/2021 à 12:31









(CercleFinance.com) - NN Group a annoncé jeudi une hausse plus marquée que prévu de son bénéfice d'exploitation au premier semestre, l'assureur néerlandais ayant tiré parti d'une activité vigoureuse au Japon et en Europe. Son bénéfice opérationnel ressort ainsi à plus de 1,1 milliard d'euros, contre 926 millions d'euros un an auparavant, une performance supérieure de plus de 10% aux prévisions moyennes du consensus. Le produit brut des primes a, lui, représenté près de 8,1 milliards d'euros contre 7,75 milliards un an plus tôt. Le bénéfice net atteint 1,4 milliard d'euros, contre 587 millions d'euros sur les six premiers mois de 2020. Le ratio Solvency II de NN s'est cependant tassé à 209% à fin juin, contre 210% six mois plus tôt, en raison des distributions proposées aux actionnaires. NN a précisé que l'impact total des intempéries du mois de juillet s'élèverait à 70 millions d'euros pour la société, un montant qui sera enregistré dans ses comptes du second semestre. L'action NN Group s'inscrivait en hausse de 3,6% mercredi sur Euronext Amsterdam après cette publication.

Valeurs associées NN GROUP Euronext Amsterdam +3.11%