NN Group: en hausse, un broker en soutien

(CercleFinance.com) - NN Group gagne près de 2% à Amsterdam alors que Deutsche Bank a annoncé mardi avoir relevé sa recommandation sur le titre, qu'il porte de 'conserver' à 'achat', estimant que l'assureur néerlandais s'approche désormais d'un 'point d'inflexion'.



Dans une note de recherche, l'analyste fait remarquer que le cours de Bourse de NN a sous-performé l'indice sectoriel STOXX Europe 600 Insurance d'environ 30% au cours des 12 derniers mois, un phénomène qu'il explique par le récent changement de la politique d'allocation du capital du groupe, mais aussi par son exposition au marché de l'immobilier.



L'intermédiaire juge cependant que la réalité de l'activité de l'entreprise est bien supérieure à la perception que s'en fait le marché et que plusieurs catalyseurs favorables se profilent désormais à l'horizon.



Avec un potentiel de rendement total à trois ans (dividendes compris) évalué à plus de 50%, DB revoit donc à la hausse son conseil sur le titre, tout en maintenant inchangé son objectif de cours à 46 euros.





Valeurs associées NN GROUP Euronext Amsterdam +1.68%