Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client NN Group: bénéfice d'exploitation en hausse de 8% en 2023 information fournie par Cercle Finance • 29/02/2024 à 12:37









(CercleFinance.com) - NN Group grimpe de plus de 7% à la Bourse d'Amsterdam jeudi, l'assureur néerlandais ayant fait état de solides performances au titre de son exercice 2023 et dévoilé des objectifs encourageants.



Le groupe a annoncé ce matin une hausse, plus marquée que prévu, de près de 8%, de son bénéfice d'exploitation annuel, qui a dépassé 2,5 milliards d'euros l'an dernier.



Son ratio dit 'Solvency II' - un indicateur très suivi au sein du secteur - est demeuré robuste en s'établissant à 197% contre 201% fin juin 2023.



Dans un communiqué, David Knibbe, le directeur général, met en évidence de solides résultats au vu de l'environnement économique et géopolitique 'volatil' du moment.



Fort de ces performances, NN prévoit d'augmenter son dividende annuel pour le porter à 3,20 euros, en hausse de 15%, alors que le consensus l'attendait à 3,10 euros.



Le groupe compte également lancer un programme de rachat d'actions de 300 millions d'euros, dépassant là encore les attentes du marché qui ne visaient qu'une enveloppe de 250 millions d'euros.



Il dit désormais viser un flux de trésorerie disponible (FCF) de 1,6 milliard d'euros pour 2025.





Valeurs associées NN GROUP Euronext Amsterdam +7.86%