Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Nissan: une peinture pour abaisser la température information fournie par Cercle Finance • 06/08/2024 à 16:40









(CercleFinance.com) - Nissan a mis à l'essai une peinture automobile innovante visant à abaisser la température ambiante de l'habitacle d'un véhicule en été et à réduire la consommation d'énergie du système de climatisation.



Développée en partenariat avec Radi-Cool, un spécialiste des produits de refroidissement radiatif, la peinture incorpore des métamatériaux, des matériaux composites synthétiques dont les structures présentent des propriétés que l'on ne trouve généralement pas dans la nature.



Garé côte à côte sous le soleil, un véhicule traité avec la peinture froide de Nissan a montré des rendements allant jusqu'à 12 degrés Celsius de réduction des températures de surface extérieures et jusqu'à 5 degrés Celsius de moins à l'intérieur, par rapport à un véhicule doté d'une peinture automobile traditionnelle.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.