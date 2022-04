Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nissan: un prix pour le design de son nouveau crossover information fournie par Cercle Finance • 07/04/2022 à 17:49









(CercleFinance.com) - Ariya, le tout nouveau crossover entièrement électrique de Nissan, Ariya, a remporté le Red Dot Design Award, l'une des plus grandes distinctions mondiales en matière de design.



L'Ariya a été honorée par un jury composé de 50 fabricants et concepteurs.



Son innovation en tant que véhicule électrique et son design de haute qualité qui fait appel au concept unique de Nissan de 'Futurisme japonais intemporel' ont été salués.





Copyright (c) 2022 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.