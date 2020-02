Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nissan : révise à la baisse ses prévisions pour l'exercice Cercle Finance • 13/02/2020 à 11:19









(CercleFinance.com) - Nissan a enregistré un bénéfice d'exploitation de 54,3 milliards de yens avec un chiffre d'affaires net de 7 507,3 milliards de yens au cours des neuf premiers mois de l'exercice. La marge opérationnelle ressort à 0,7%. Le résultat net sur la période a diminué de 87,6% à 39,3 milliards de yens. Les ventes de Nissan en Europe, y compris en Russie, ont diminué de 16,2% pour s'établir à 395 000 unités. Sur d'autres marchés, dont l'Asie et l'Océanie, l'Amérique latine, le Moyen-Orient et l'Afrique, les ventes de Nissan ont diminué de 11,5% pour s'établir à 547 000 unités. La société a révisé ses prévisions pour l'année entière. Pour l'ensemble de l'exercice, la société prévoit maintenant de vendre 5,05 millions de véhicules, une baisse de 3,6% par rapport aux prévisions précédentes de novembre. Le groupe s'attend à un chiffre d'affaires de 10 200 milliards de yens sur l'exercice (-3,8% par rapport à la prévision précédente de novembre), un bénéfice d'exploitation de 85 milliards de yens (-43,3%) et un résultat net de 65 milliards de yens (-40,9%).

