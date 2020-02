Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nissan : réclame plus de 80 millions d'euros à Ghosn Cercle Finance • 12/02/2020 à 09:39









(CercleFinance.com) - Le constructeur automobile japonais Nissan Motor Co., Ltd. a entamé mercredi des poursuites à l'encontre de son ancien président, Carlos Ghosn, à qui il réclame 10 milliards de yens, soit environ 83 millions d'euros. C'est le tribunal de Yokohama, au Japon, qui sera chargé de l'affaire. Les poursuites sont destinées à ' récupérer une part significative des dommages pécuniers subis par le groupe en raison des années de manquement et d'activité frauduleuse de son ancien président', a affirmé Nissan dans un communiqué. Le montant réclamé devrait augmenter à l'avenir, a précisé Nissan, pour couvrir le montant des amendes versées à l'Agence japonaise des services financiers et les pénalités qui seront probablement infligées au groupe dans le cadre de la procédure pénale à l'encontre de Carlos Ghosn. Le groupe se réserve par ailleurs le droit d'entamer des poursuites en raison des déclarations diffamatoires et infondées de Carlos Ghosn dans les médias à la suite de sa fuite au Liban, conclut Nissan.

